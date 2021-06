Kruising afgesloten door gaslek in Sprang Capelle, bussen rijden tijdelijk om

Inwoners naar rechter om uitbrei­ding steenfa­briek

17 juni HEDIKHUIZEN - Twee inwoners van Hedikhuizen zijn naar de Raad van State gestapt, omdat ze tegen uitbreiding van steenfabriek Vandersanden zijn. Ze zijn vooral bang dat door de uitbreiding de steenfabriek meer gaat produceren, wat in hun ogen zal leiden tot extra verkeersoverlast in het dorp zelf. En volgens de bewoners trillen de koffiekopjes nu al in de kast.