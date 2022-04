Kruising Horst/Duinlaan aangepast na meerdere ongelukken: knipperlichten en één fietspad dicht

‘Reclame­rid­der’ Wim van Heerde wint weer een zaak: dit keer over CDA-fol­der in zijn brievenbus

DRUNEN - Wim van Heerde uit Drunen won al een hele serie zaken over een misleidende of verboden reclame-uiting. Dit keer moest het lokale CDA eraan geloven. Die partij was er vast van overtuigd dat het in de aanloop naar de verkiezingen folders in de brievenbus van de Drunenaar mocht stoppen, ondanks zijn nee/ja- sticker. ,,Niet meer doen.”

14 april