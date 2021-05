Kunst kijken langs het Liniepad, als ‘ode aan het landschap’

Wat doet Heusden eigenlijk tegen blauwalg?

15 mei ELSHOUT/HAARSTEEG - De temperaturen zijn nog niet eens zomers, maar in bijvoorbeeld de Snoekenwiel in Elshout ontstaat al weer een groene drab op het water. De VVD in Heusden vreest dat deze wiel, net als andere plassen in bijvoorbeeld Elshout en Haarsteeg, ook dit jaar te maken krijgt met blauwalg.