Kunst met voetstappen van nieuwe Waalwijkse burgemeester: Sacha Ausems krijgt cultureel welkom

Nieuwe spelers, trainer én systeem: RKC bouwt weer op na leegloop

4 juli Eigenlijk zou hij helemaal niet in actie komen voor RKC Waalwijk in het oefenduel met Go Ahead Eagles, de nieuwste aanwinst Iliass Bel Hassani, maar hij speelde een half uur. En proefspeler Alexander Büttner bijna de hele wedstrijd. Over de uitslag (1-1) ging het in ieder geval na afloop allerminst.