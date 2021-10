Kunst vanuit donkere map, nu aan de muur. 94-jarige Van Andel exposeert

WAALWIJK - Jan van Andel (94) exposeert zijn schilderwerk in de publieksruimte van het gemeentehuis in Waalwijk. Te koop zijn ze niet. En dat heeft een reden.

Zijn huis schilderen, Jan van Andel heeft in zijn lange leven - hij is 94 - ondervonden dat hij daar niet voor in de wieg is gelegd. Beetje verstrooid van aard, vandaar. Als hij met een doekje een spatje verf weg wilde vegen, streek hij zijn tussen zijn tanden gestoken kwast over delen die juist geen verfrissend likje nodig hadden.

Quote Ik heb één keer mijn vrouw geschil­derd. Het was een vrouw, maar niet míjn vrouw Jan van Andel

Een doek beschilderen, dat gaat de in Sleeuwijk opgegroeide en in Waalwijk wonende Van Andel veel beter af. Hij heeft vanaf halfweg de jaren ‘70 een fraai oeuvre opgebouwd. Dat verdiende een expositie, vond Anny Boons, net als de oude meester lid van Broma's Palet. Na wat gepalaver - hij zag het niet zo zitten - overwon het ijdele, dat ook in hem schuilt, het van de bescheidenheid.

In het gemeentehuis hangen aquarellen en olieverfschilderijen van landschappen, huizen, een stilleven met fruit. Mensen ontbreken nagenoeg. Het wezen van een mens op het doek vastleggen, dat vindt Van Andel, die vooral de kost verdiende als documentalist, heel lastig. ,,Ik heb één keer mijn vrouw geschilderd. Het was een vrouw, maar niet míjn vrouw."

‘Gelukt en mislukt’

Op de lagere school kwam zijn talent al bovendrijven. ,,Ik was de beste tekenaar van de klas." Het was niet helemaal zijn eigen verdienste. Het artistieke zat aan moeders kant. ,,Haar broers waren heel creatief, vooral met knutselen." Toen hij vanwege zijn werk naar Delft verhuisde, halfweg de jaren 70, pakte hij palet en papier. Honderden schilderijen kwamen er uit zijn vaardige handen. ,,Nee, ik heb ze niet ingelijst. Dan zou ik niet meer in mijn huis kunnen wonen. Ik stopte ze in twee mappen: 'gelukt' en 'mislukt'."

Quote Vroeger schilderde ik natuurge­trouw. Bladeren waren altijd groen. Dat is niet meer, mijn werk is vrijer geworden Jan van Andel

Zijn werk heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. ,,Ik ben begonnen met aquarellen. Bij Broma's Palet heb ik me toegelegd op olieverf. Boeit me meer, ik vind de kleuren mooier. Lukt het niet, dan kun je de verf verwijderen. Bij een aquarel is het goed, of niet goed." Ook zijn kleurgebruik is veranderd. ,,Vroeger schilderde ik natuurgetrouw. Bladeren waren altijd groen. Dat is niet meer, mijn werk is vrijer geworden."

Mochten bezoekers een werk willen kopen, dan krijgen ze van de krasse senior nul op het rekest. ,,Schilderen biedt me zo veel levensvreugde, je doet toch ook geen afstand van je leven?"

Het werk van Jan van Andel is tot en met 28 oktober te bezichtigen in de publieksruimte van het gemeentehuis.