Kunstcommissie Loon op Zand veilt en verkoopt 120 werken voor het goede doel

LOON OP ZAND - Wie zin heeft in een nieuw kunstwerk aan de muur kan dit weekeinde in De Wetering terecht. De Kunstcommissie in Loon op Zand houdt daar een verkoopexpositie van 120 werken voor het goede doel.

,,Een deel van de kunst is meteen te koop en mee te nemen”, zegt voorzitter Leo Vlemmix. ,,Op het andere deel kan een bod worden uitgebracht. In maart worden die werken geveild in het Klavier in Kaatsheuvel.”

Goede doel

De opbrengst van de kunstexpositie- en veiling gaat naar Inloophuis Toon in Waalwijk en Inloophuis Midden-Brabant in Tilburg, twee ontmoetingshuizen voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Alle werken die worden aangeboden, zijn gedoneerd.

,,Eigenlijk is het begonnen in coronatijd”, zegt Vlemmix. ,,Omdat we niet meer konden exposeren, hebben we bewoners van de centra in Loon op Zand en Kaatsheuvel gevraagd hun raam beschikbaar te stellen voor het tentoonstellen van kunst. Daar hebben we veel leuke reacties op gekregen. Van kunstenaars die hoorden dat we een verkoop wilden houden voor het goede doel, hebben we vervolgens veel werken gekregen.”

Ans Markus en Herman Brood

Op de expositie worden werken aangeboden van (semi)professionals en amateurs. ,,We hebben een groot schilderij van Ans Markus, maar ook werken van bijvoorbeeld Herman Brood, Susan Beerens, Doortje IJpelaar en Jan van Strien.” Ook kunstliefhebbers met een kleine portemonnee kunnen hun slag slaan, zegt Vlemmix. ,,We hebben werken te koop vanaf 25 euro.”

De expositie wordt volgende week zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober gehouden in de grote zaal in de Wetering in Loon op Zand. Zaterdag van 15.00 uur tot 19.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De veiling van geselecteerde kunstwerken is volgend jaar op donderdag 24 maart. Cabaretier Leo Alkemade, geboren in Loon op Zand, is dan de veilingmeester.

Volledig scherm Ook Corine Kroezen doneerde een werk voor de verkoopexpositie- en veiling. © Corine Kroezen

Volledig scherm Werk van an Anke Boomsma. © Anke Boomsma

Volledig scherm Werk van Wil Wiegant. © Wil Wiegant

Volledig scherm Werk van Herman Brood. © Herman Brood