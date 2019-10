Kunstenaars hebben in Waalwijk een plek gevonden om te exposeren

In krap twee maanden tijd heeft het voormalige winkelpand aan de Grotestraat 208 een ware metamorfose ondergaan. Er is een grote variëteit aan kunst te zien, van sieraden tot foto’s en schilderijen. De opkomst bij de opening is groot.

Volledig scherm Lapvoetjes uitgeleend door het Schoenenmuseum. © Jeannette Trum Cultuurwethouder John van den Hoven van de gemeente Waalwijk spreekt zijn waardering uit voor de durf, inzet en het resultaat. ,,Een aanwinst voor de gemeente.“

Marcel Vrijhoeven overhandigt namens het RABObank Stimuleringsfonds een cheque van 5.000 euro. ,,Met dit fonds ondersteunen wij initiatieven die bijdragen aan talentontwikkeling en leefbaarheid. In dit geval wordt ook leegstand tegengegaan. Deze cheque is bedoeld als een duwtje in de rug om uiteindelijk te komen tot zelfredzaamheid.”

Jongste telg

Volledig scherm ‘Directeur’ en kunstenaar Piet Verboom. © Jeannette Trum De tot directeur gebombardeerde kunstenaar Pieter Verboom staat tijdens zijn toespraak stil bij zijn collega-kunstenaars en hun creatieve inbreng. Zijn speciale aandacht gaat uit naar de jongste telg in het kunstenaarsgezelschap, Hilde van Mierlo. Met haar 21 jaar en twee studies ziet ze ook nog kans te exposeren.

Piet heeft de lachers op zijn hand wanneer hij uitlegt wat kunst is. ,,Er wordt wel eens gezegd dat wanneer je een stuk puin op een sokkel zet je een kunststuk hebt. In dit geval is het de kunst is om mensen in deze hectische tijd bewust naar dingen te laten kijken. In het dagelijkse leven kijken mensen nou eenmaal niet naar puin.”

De kunstenaars openen gezamenlijk de expositie door de touwen die zijn gespannen te verwijderen. De bijdrage van het Schoenenmuseum aan het museum zijn de uitgeleende lapvoetjes, prominent aanwezig in het midden van de expositieruimte.

Volledig scherm Kunstwerk van Jozef Mahieu, in het G...Museum voor Hedendaagse Kunst in Waalwijk. © Jeannette Trum