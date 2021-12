Kunstenares Jeanine Gerlofsma maakt coronagedenkhuisjes voor zorgmedewerkers: ‘Alle tegels hebben een eigen symboliek’

WAALWIJK - Corona heeft bij medewerkers in woonzorgcentra een onuitwisbare indruk achtergelaten. Daar moeten we iets mee doen, vindt Mijzo. Dus ontwerpt kunstenares Jeanine Gerlofsma gedenkhuisjes voor de dertig afdelingen van de zorgorganisatie.

Woonzorgcentra worden in de regel bevolkt door kwetsbare mensen. Vanaf maart 2020, toen corona de wereld in zijn greep nam, vielen daar veel slachtoffers. Dat blijft in het geheugen van zorgmedewerkers in de frontlinie gegrift.

Daar moeten we iets mee doen, vond zorgorganisatie Mijzo, waar sinds 1 januari dit jaar De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring in zijn samengegaan. Elk van dertig afdelingen verdient een object dat herinnert aan deze zwarte bladzijde in de zorg.

Gedenkhuisjes

In het atelier van Jeanine Gerlofsma in De Gruyter Fabriek in Den Bosch, ligt de concrete uitwerking van de wens van Mijzo. Het zijn gedenkhuisjes. De klassieke vorm van een huisje, plateautje ervoor om een waxinelichtje te laten branden.

Quote De gedenkhuis­jes zijn vanuit Mijzo een blijk van waardering naar de zorgmede­wer­kers Jeanine Gerlofsma, Kunstenares

De 51-jarige keramiste van De Mozaïekkamer maakt tegels voor vloeren en wanden. Met een eigen touch, waarin het ambacht duidelijk zichtbaar is. Elke tegel is een mozaïek, met reliëf. Waardoor letterlijk de hand van de meester zichtbaar is.

Gerlofsma, die bijna 25 jaar geleden haar kantoorbaan opzegde om haar hart te volgen, ontwerpt ook gedenkstenen. ,,Die staan op een begraafplaats. Sommige klanten wilden een herinnering thuis. Toen zijn de gedenkhuisjes ontstaan.” Vandaar dat Mijzo bij haar aanklopte. ,,Corona heeft een grote impact. Soms is het goed om daar bij stil te staan. Ook als de pandemie is uitgedoofd. En het is vanuit Mijzo een blijk van waardering naar de zorgmedewerkers.”

In eerste instantie zouden zorgmedewerkers van elke afdeling in haar atelier één tableau maken. ,,Daarna zou ieder zijn eigen deel meenemen”, zegt Gerlofsma, die in Heesselt woont. ,,Maar dan valt de context weg. Er is besloten dat elke afdeling een of meer gedenkhuisjes krijgt, afhankelijk van de grootte van de afdeling.”

Verschillende diktes

Handgemaakte tegels, de ‘bakstenen’ van de huisjes, hebben de kleurstelling van Mijzo’s huisstijl: rood en paars. Ook hebben de stenen verschillende diktes. ,,En ik heb allerlei stofjes, stempels en medaillons verzameld om er een indruk in achter te laten, het reliëf nog meer te laten spreken. Ze hebben allemaal hun eigen symboliek.”

Quote Alle bakstenen hebben hun eigen symboliek Jeanine Gerlofsma, Kunstenares

In het hart van elk huisje plaatst ze een spiegel. Een uitdrukkelijke wens, van Mijzo. De zorgorganisatie heeft het motto ‘Mijzo ziet mij’. De voeg tussen de tegels is zwart. ,,Zwart laat de tegels en de letters beter uitkomen.”

Die letters vormen woorden, aangedragen door de zorgmedewerkers. Woorden die voor hen de coronaperiode symboliseren, zoals warmte, samen, sterk, verdriet, hoop, liefde. ,,De associaties zijn vooral positief. Hoewel de zorg vooral in verpleeghuizen het enorm voor de kiezen heeft gekregen, staan veerkracht en saamhorigheid voorop. Zorgmedewerkers halen kracht uit die crisis om door te gaan, vooruit te durven kijken... Als ik zo veel gedenkhuisjes bij elkaar zie, is dat een te veel aan emoties. Dat grijpt me aan.”

Opdrachtgever Mijzo heeft de eerste huisjes al gezien. ,,Het bestuur was enthousiast. Maar ze zijn nog niet geplaatst. Dus ben ik heel benieuwd hoe de zorg zelf reageert. Daar heb ik ze uiteindelijk voor gemaakt.”