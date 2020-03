Kunstencentrum Waalwijk daagt inwoners uit met corona-challenge: ‘Welk gevoel geeft deze crisis jou?’

WAALWIJK - Nu het Kunstencentrum in Waalwijk dicht is, daagt het centrum inwoners van de regio uit thuis creatief te worden. Het kunstencentrum start een online ‘corona-challenge’ waarbij deelnemers wordt gevraagd hun gevoel tot uiting te brengen nu het virus ook Nederland in zijn greep heeft.

,,Zet je gevoel om in muziek, kunst, fotografie, film, dans, performance of theater", zegt Patrick van Engelen van het Kunstencentrum.

Quote Je kan de angst verbeelden die je voelt, de fijne kleine thuismomen­ten, of een ode brengen aan de zorgmede­wer­kers. Patrick van Engelen, Kunstencentrum Waalwijk

Alles mag, foute inzendingen bestaan niet, verzekert de organisator. ,,Je kan de angst verbeelden die je voelt, de fijne kleine thuismomenten, de blijdschap als iemand weer beter is, maar je mag je ook verplaatsen in het virus zelf of een ode brengen aan zorgmedewerkers of wetenschappers.”

Iedereen mag meedoen

Aan de wedstrijd mag iedereen meedoen, amateurs en professionals.,,De enige voorwaarde is dat je woonachtig bent of werkt in de gemeente Waalwijk, Heusden, Aalburg of Loon op Zand, of cursist bent van Kunstencentrum Waalwijk of Dansschool Kadance in Kaatsheuvel.”

Verschillende categorieën

Inschrijven kan in verschillende categorieën: muziek, beeldende kunst, film (max. 5 minuten), fotografie, dans en theater/musical. Voor elke categorie is een prijs beschikbaar. Een deskundige jury beslist wie er wint.

Een groot deel van de inzendingen zal uiteindelijk terecht in een grote expositie in Kunstencentrum Waalwijk. ,,Wanneer weten we nog niet, maar uiteraard als Nederland weer een beetje tot rust is gekomen.”

Quote Wanneer Nederland weer tot rust is gekomen houden we een grote expositie. Patrick van Engelen, Kunstencentrum Waalwijk