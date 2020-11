Kunstencentrum Waalwijk mag in coronatijd wel weer open voor jeugd

RKC Waalwijk verliest in eigen huis van directe concurrent Sparta

8 november RKC Waalwijk is zaterdagavond in een zeer matige wedstrijd onderuit gegaan tegen directe concurrent Sparta. De Rotterdammers kwamen na een uur via Lennart Thy op voorsprong, in de extra tijd besliste Abdou Harroui het duel: 0-2.