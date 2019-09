Kunstfestival voor leerlingen Heusden

Waalwijkse verenigin­gen in de knel door dreigende sluiting pand

8:41 WAALWIJK - Het is een forse klap voor De Notenkrakers, Djemm!, The Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. De verenigingen leken zeker van tijdelijke huisvesting in één van de koepelhallen op het Isco-terrein in Waalwijk, maar op het allerlaatste moment kan er een streep door de noodzakelijke verhuizing.