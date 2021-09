Kunstgrasveld SSC’55 is voorschot op de toekomst

SSC’55 zit met zijn leden stevig in de lift, te danken aan Landgoed Driessen. Daarop is geanticipeerd met een kunstgrasveld. Maar er is nog een wens.

Zaterdagmiddag werd met de officiële opening van een kunstgrasveld inclusief nieuwe veldverlichting een nieuwe stap gezet in het toekomstbestendig maken van Sportpark Van Wijlen, de thuishaven van zaterdagvierdeklasser SSC’55.

Het kunstgrasveld, aangelegd door aannemersbedrijf Van Wijlen, is van de meest moderne snit, zegt voorzitter Remco Steenbeek. ,,Het bevat geen rubber korrels, maar TPE-infill. De groene korrels, passend bij het gras, zijn volledig recyclebaar.” Het bestuur heeft er nog aan gedacht om twee hybride-velden aan te leggen. ,,Maar als het heel hard regent kun je er niet op spelen, op kunstgras kun je bijna altijd terecht.” Er is gekozen voor het tweede veld, dus niet het hoofdveld. ,,Voetballers van onze selectie spelen hun wedstrijden liever op gras, vandaar.”

Geen onkruid en geen onderhoud

Niet alleen ligt er kunstgras, ook de directe omgeving is aangepakt. Nieuwe ballenvangers, netten in de doelen met de kleuren geel en zwart. En rondom het veld is niet gekozen voor de doorsnee tegels, maar betonnen platen van twee bij twee meter groot. Die bovendien naadloos aan elkaar passen. ,,Geen onkruid meer, geen onderhoud meer.”

De veldverlichting is gemoderniseerd, duurzamer geworden: er is overgeschakeld op led, bekostigd door de gemeente Waalwijk, verschillende overheidssubsidies en Stichting Supporters SSC’55. Ook de verlichting bij het ‘Cruyff Court’ is aangepast.

Grotere druk

SSC’55 ziet een enorme aanwas van jeugd, vooral vanuit de nieuwbouwwijk Landgoed Driessen. ,,Afgelopen maand hebben we er 22 pupillen bij gekregen. Tot 2037 verwacht de gemeente dat er maar liefst 27 teams bij komen, te verdelen over RWB, NEO’25 en onze club. Dat geeft een grotere druk op de velden. Vandaar dat we samen met de gemeente voor kunstgras hebben gekozen.”

Met deze aanpassingen is een tweede fase afgerond. Toen het voor de gemeente duidelijk werd dat een fusie tussen SSC’55 en SV Capelle geen kans van slagen bood en de club aangaf dat het niet naar een nieuw sportpark wilde verhuizen, zijn in 2019 aan de Bernardstraat parkeerplaatsen aangelegd om vooral op zaterdag de veiligheid te waarborgen. Nóg een stap is nodig om SSC’55 helemaal toekomstbestendig te maken, zegt Steenbeek. ,,Onze kleedkamers zijn verouderd. Daarover gaan we binnenkort met de gemeente verder in gesprek.”