Kunstmuseum in Waalwijks centrum wil doorgroeien, maar heeft daarbij hulp nodig

Een groep plaatselijke kunstenaars opende in oktober 2019 het GMHK, zoals het museum heet. Het is gevestigd in een groot leegstaand winkelpand aan de Grotestraat, waar vroeger schoenenzaak Mustafa zat. Volgens de initiatiefnemers is het een ideale locatie. Het is wel de vraag hoe lang ze daar met het museum kunnen blijven zitten. Als er een huurder voor het winkelpand wordt gevonden, zullen ze moeten verkassen.

De kunstenaars willen het museum graag een permanente plek geven in het centrum. In amper een jaar tijd trok het 5.000 bezoekers, waarna door corona de deur op slot moest. Maar volgens de initiatiefnemers is wel bewezen dat er behoefte is aan zo’n speciale expositieruimte met diverse soorten kunst. Het sluit in hun ogen mooi aan bij het andere culturele aanbod in het Waalwijkse centrum: van het toekomstige schoenenmuseum, het Huis van Waalwijk, Sint Jan tot de Hooisteeg.

Quote Ook willen we kijken naar activitei­ten voor de jeugd, bijvoor­beeld schoolbe­zoe­ken Jozef Mahieu, Woordvoerder GMHK

De gemeenteraad kreeg gisteravond de toekomstplannen te horen. Zo kunnen wellicht meer kunstenaars uit Waalwijk en omgeving hun werk in het museum laten zien. ,,Ook willen we kijken naar activiteiten voor de jeugd, bijvoorbeeld schoolbezoeken”, aldus woordvoerder Jozef Mahieu. De ideeën moeten overigens nog wel verder uitgewerkt worden.

De kunstenaars hopen dat de gemeente bijspringt. De meeste partijen in de raad toonden zich positief over het museum. Wel werd opgeroepen om met een goed uitgewerkt plan mét begroting te komen. Of de gemeente daar extra geld voor over heeft, zal dan later blijken.

Leegstaande panden

Het GMHK is een uitvloeisel van Volop Waalwijk, een project van de gemeente en het centrummanagement om het centrum van de stad aantrekkelijker te maken. Leegstaande panden worden tijdelijk gebruikt door bijvoorbeeld kunstenaars of startende ondernemers. Zo kwam ook het museum aan zijn ruimte. De kunstenaars zouden het liefst op de huidige plek blijven zitten, omdat vergelijkbare panden in het centrum niet voor het oprapen liggen. Maar de onzekerheid daarover blijft.

Het museum heeft uiteraard ook veel last gehad van de coronacrisis. De gemeente schiet daarvoor nu al wel te hulp. Ze verstrekt het GMHK een subsidie van 750 euro uit het speciale ‘coronafonds’.