Kwekerij van 200 hennepplanten gevonden in Waalwijk, woning mogelijk gesloten

video Gestolen auto uitgebrand in buitenge­bied Sprang-Capelle

9:04 SPRANG-CAPELLE - Een Mercedes Benz is dinsdagavond rond 23.15 uur in vlammen opgegaan op de Labbegatsevaartweg in het buitengebied van Sprang-Capelle. De auto bleek eerder gestolen te zijn in de wijk Zanddonk in Waalwijk.