Laatste check: Alles op orde bij deelnemers verkiezingen Heusden

Het centraal stembureau heeft vrijdag beslist over de geldigheid van alle ingeleverde kandidatenlijsten. Ook zijn de lijsten genummerd en is nu officieel bekend welke mensen op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen staan. Er zijn geen lijsten ongeldig verklaard, evenmin hoefden namen van deelnemende partijen gewijzigd te worden.

50PLUS haakt alsnog af in Heusden. ‘Gokken op gemeenten waar we de meeste kans maken’

Nieuwkomer Heusden Verbindt is geen ‘Tegenpartij’ die overal tegenaan schopt. ‘Maar er is veel onvrede’

Nieuwkomer

Het stembiljet in Heusden telt straks één nieuwkomer: Heusden Verbindt. GroenLinks en PvdA, nu nog beiden afzonderlijk vertegenwoordigd in de gemeenteraad, gaat met één lijst de verkiezingen in. Dat was overigens al langer bekend. Eerder werd al duidelijk dat 50PLUS, die aankondigde mee te zullen doen in Heusden, bij nader inzien toch is afgehaakt.