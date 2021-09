Laatste editie van festival Theater tussen de Schuifdeuren Heusden

Tijdens het festival treden de artiesten, in tegenstelling tot andere jaren, niet in huiskamers op. In verband met corona worden de voorstellingen in de timmerhal van Nautical Service, voorheen de scheepswerf van Verolme gehouden.

Meisjes met Wijsjes

Laatste keer

De organisatie was steeds in handen van Stichting Theater tussen de Schuifdeuren, met het echtpaar Ron en Tak van der Most als drijvende kracht. Mei 2019 verhuisde het echtpaar van Heusden naar Groningen. ,,Met plezier hebben we al die jaren artiesten, die op het Oerolfestival in Terschelling optraden, naar Heusden gehaald. Het is echter onmogelijk om het Heusdense festival vanuit Groningen te organiseren. Wij vinden het erg jammer dat we in Heusden geen opvolgers hebben kunnen vinden, maar gelukkig valt er op cultureel gebied in de vesting nog genoeg te beleven”, aldus Ron van der Most.