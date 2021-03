Laatste poging om bouwplan Akkerlanen in Waalwijk tegen te houden: spoedzaak bij Raad van State

Ontwikkelaar Waalborgh en de gemeente hopen juist dat de rechter groen licht geeft voor de bouw van ruim tweehonderd woningen nabij het Hoefsvengebied. De woningen en kavels zouden dan in juni in de verkoop kunnen. Als de Raad van State het bestemmingsplan schorst, dreigt er de nodige vertraging.

Een meerderheid van de gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de bouw van de nieuwe wijk. Via een spoedzaak bij de Raad van State probeert Stichting Hoefsvengebied de plannen voorlopig op te schorten. Jaap Lunenburg van de belangenvereniging hoopt dan later dit jaar tijdens de bodemzaak aan te tonen dat het woningbouwproject op de verkeerde plek in Waalwijk is gepland.

Quote De gemeente moet eerst maar eens meer onderzoek doen naar de natuur in het gebied en naar alternatie­ve locaties voor woningbouw Jaap Lunenburg, Stichting Hoefsvengebied

Hij brak tijdens de zitting in Den Haag een lans voor de bescherming en het behoud van een groen Hoefsvengebied. Volgens hem is het zonde om het groene veld ten oosten van de Akkerlaan helemaal vol te bouwen.

,,De gemeente moet eerst maar eens meer onderzoek doen naar de natuur in het gebied en naar alternatieve locaties voor woningbouw”, betoogde hij. ,,Aan de westkant van Waalwijk op Landgoed Driessen is meer dan genoeg ruimte voor dit woningbouwplan. Dan hoef je aan de oostkant geen groen gebied vol te bouwen. Want daardoor komt ook natuur en recreatieterrein Hoefsven onder druk te staan.”

Lunenburg vindt dat de gemeente beter moet luisteren naar de wensen van de bewoners van de aangrenzende woonwijk. Na een handtekeningenactie werden zo’n 860 handtekeningen opgehaald tegen het woningbouwproject. Overigens is onlangs een petitie vóór de bouw gehouden, met 971 steunbetuigingen.

Quote Het worden alleen maar dure woningen, die zo dicht mogelijk bij de Loonse en Drunense Duinen worden gebouwd Jaap Lunenburg, Stichting Hoefsvengebied

Volgens de raadsman van de gemeente en ontwikkelaar Hans de Wilde past het woningbouwproject Akkerlanen prima in het woningbouwbeleid van de gemeente. Er komt een groot aantal grondgebonden woningen langs waterpartijen en er zijn ook vrije bouwkavels beschikbaar. ,,Al met al wordt het een groene wijk.” Ook is volgens hen de roep om woningen in Waalwijk groot.

In de ogen van Lunenburg is Waalwijk met dit bouwplan vooral aan de wensen van de ontwikkelaar tegemoetgekomen en niet aan de werkelijke woningbehoefte van de gemiddelde Waalwijker. ,,Het worden alleen maar dure woningen die zo dicht mogelijk bij de Loonse en Drunense Duinen worden gebouwd”, stelde hij. ,,Van sociale woningbouw, waar echt behoefte aan is, is hier geen sprake.”

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.