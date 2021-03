Lak aan die coronacrisis: ik start gewoon een zaak

Hart van Brabant gooit buitenge­bied in het slot voor nieuwe grote zonnevel­den

8:11 KAATSHEUVEL - Het buitengebied in het Hart van Brabant gaat voorlopig op slot voor de aanleg van grote zonnevelden. In ieder geval tot 2023 laten de negen gemeenten in deze regio geen nieuwe initiatieven toe. Dat hebben ze gezamenlijk afgesproken.