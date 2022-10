Lampen in Het Klavier gaan voortaan eerder uit na opmerking omwonenden: ‘Stop de verspilling’

Betrapt met een kofferbak vol drugs: Waalwijker krijgt in hoger beroep 4,5 jaar cel

WAALWIJK - Een 23-jarige Waalwijker is in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de vondst van 65 kilo amfetamine in z’n kofferbak. Het had er alle schijn van dat de man al langer in drugs handelde. Toch is voor dat laatste te weinig bewijs.

15 oktober