Langer uitgaan? Nee, Waalwijk houdt het bij 3.00 uur

'Geen extra geld nodig voor binnenter­rein Voorste Venne'

13:07 DRUNEN - Het opknappen van het binnenterrein van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen zat níet bij de prijs inbegrepen, maar was een apart klusje. Stichting De Voorste Venne en de gemeente zijn erin geslaagd het geld via derden bij elkaar te krijgen.