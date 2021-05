Langer wachten op oordeel over miljoenenplan

De zitting in Den Haag had plaats op 20 en 21 januari. De verwachting was dat half april de uitspraak zou volgen, maar dat bleek niet haalbaar. De uitspraak is met maximaal zes weken is uitgesteld.

Drie jaar

In juni 2018 al ging de provincie akkoord met het miljoenenplan, dat onder meer is bedoeld voor de oplossing van een aantal verkeersproblemen. Een betere doorstroming van de A59, het weghalen van sluipverkeer uit de kernen, het verminderen van het aantal toe-en afritten en de aanleg van randwegen vormen een belangrijk onderdeel. Ook is er aandacht voor economische belangen, de natuur, toerisme en recreatie en maakt een snelle fietsverbinding deel uit van de plannen.

De plannen, waarvan de kosten inmiddels zijn opgelopen tot zo'n 118 miljoen euro, stuiten op het nodige verzet. Bijvoorbeeld als het gaat om de maatregelen die zijn voorzien in de Baardwijkse Overlaat (het gebied tussen Waalwijk en Drunen) of om de aanleg van een randweg pal ten oosten van Vlijmen. Bezwaarmakers vrezen juist extra verkeer, meer opstoppingen en aantasting van natuur en van cultureel-historische waarden.

Stikstof

Los van de kritiek op de plannen, spelen inmiddels twee andere kwesties een belangrijke rol bij de beoordeling. Zo moet de provincie de wegenplannen binnen de GOL opnieuw bekijken vanwege de stikstofproblematiek. De landelijke methode die werd gebruikt voor de berekening van de stikstofneerslag op natuurgebieden is onjuist.

Het komt erop neer dat de provincie meer stikstofneerslag moet compenseren, bijvoorbeeld door meer boerderijen met stikstofrechten op te kopen. Achter de schermen is de provincie daar al mee bezig. Volgens een aantal tegenstanders van de GOL-plannen deugen de stikstof- en verkeersberekeningen overigens sowieso niet. Zij vinden dat de GOL-plannen helemaal op de schop moeten.

Meer bezwaarmakers

Verder is de kans groot dat een uitspraak van het Europese Hof over inspraak, invloed heeft op de GOL. De kans bestaat namelijk dat bezwaren van mensen die verder weg wonen, alsnog in de afweging meegenomen moeten worden. De provincie verklaarde die bezwaren eerder niet-ontvankelijk, waardoor ze inhoudelijk niet zijn beoordeeld. Overigens zijn die bezwaren qua inhoud niet zo heel veel anders dan de bezwaren die eerder wél zijn bekeken door de provincie.

De GOL-plannen zijn gemaakt in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk en 's-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas. Ook Rijkswaterstaat en een flink aantal belangenorganisaties waren erbij betrokken. Inwoners mochten hun zegje doen, hoewel er volgens sommigen veel te weinig tot niets met hun inspraak is gedaan.