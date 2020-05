Langstraat Box vol streekproducten biedt steun in coronatijd

Politie slingt hardrij­ders op de bon in Kaatsheu­vel

17:06 KAATSHEUVEL - De politie heeft bij een snelheidscontrole aan de Dreefseweg in Kaatsheuvel acht hardrijders op de bon geslingerd. De hoogst gemeten snelheid was 90 kilometer per uur. Dat is veertig kilometer te hard.