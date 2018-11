Langstraat Media heeft geen tijd om jubileum te vieren, is naarstig op zoek naar nieuwe huisvesting

Wie jubileert, geeft een feestje. Maar Langstraat Media, dat deze maand 25 jaar bestaat, laat het trakteren nog even aan zich voorbij gaan. ,,We zijn druk bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie", zegt voorzitter René Peters (52). ,,Als we gesetteld zijn, zullen we zeker nog eens goed uitpakken."