Langstraat Media zet deuren nieuwe studio open

Langstraat TV is nu 25 jaar de lokale omroep voor de gemeente Waalwijk, in de loop der tijd zijn daar Loon op Zand (1997) en Dongen (2018) bijgekomen. De omroep startte in 1993 op de radio. Inmiddels zijn de uitzendingen uitgebreid met tv, internet en sociale media. Langstraat Media heeft ruim vijftig vrijwilligers, die al die programma's mogelijk maken.