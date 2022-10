Langstraat Media zet weer in op één grote streekomroep: In Heusden gooien ze deur niet dicht

Column De Rijglaars kan de komende ‘hongerwin­ter’ wel wat hulp gebruiken

Voedselbank De Rijglaars krijgt er de laatste weken telkens vier of vijf gezinnen bij. ‘Nu komt het’, zegt Anne-Mieke Lamers van de voedselbank als ik vraag of ze al iets merkt van de groeiende armoede. ‘Lang ging het hier in de Langstraat relatief goed omdat er veel werk is, maar nu boodschappen ineens veel duurder worden, trekken steeds meer mensen het financieel niet meer.’

17 oktober