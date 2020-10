Langstraat: meer ondernemers in nood en meer mensen in bijstand

Gedoe met zorgbonus bij zorginstel­ling Altenastae­te; directie laat medewer­kers extra formulier invullen

24 oktober Werknemers van zorginstelling Altenastaete zeggen al maanden alles in het werk te moeten stellen om via hun werkgever in aanmerking te komen voor de zorgbonus. Die is er voor zorgprofessionals die zich tijdens de eerste golf van de coronacrisis extra hebben ingezet. Altenastaete heeft een zorgcomplex in Nieuwendijk en Werkendam en levert thuiszorg.