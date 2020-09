Langstraat zet slimmeriken in tegen criminelen. ‘Als we blijven doen wat we deden, gaan we strijd tegen ondermijning niet winnen’

Ondermij­ning is geen sprookje in Kaatsheu­vel

30 mei LOON OP ZAND - Zelfs in een gemeente waar twee doden vielen bij een drugslab dat midden in een woonwijk zat, is het nodig om bewoners te vragen om alert te zijn. ,,We zijn hartstikke blij met iedere melding”, zegt Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand.