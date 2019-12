Lantaarnpaal onder auto meegesleurd bij ongeval in Waalwijk: gewonde naar ziekenhuis

Politie verdenkt vluchtende scooterrij­der in Hank van heling en inbraak

21 december HANK - De man kon niet vertellen hoe hij aan de scooter kwam, hij had inbrekerswerktuig bij zich en het slot van het voertuig was uitgeboord. Voldoende redenen voor de politie om de aanvankelijk vluchtende scooterrijder in de nacht van donderdag op vrijdag in Hank aan te houden.