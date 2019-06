Lasergamend de weg vinden in de wereld die brugklas heet

In de belevingswereld van leerlingen van groep 8 is de stap naar de middelbare school enorm. De veilige en overzichtelijke basisschool wordt verruild voor een grotere school waar veel meer zelfstandigheid wordt gevraagd. Bovendien dient de puberteit zich aan en wordt de wereld van de jongens en meiden een stuk groter. Ook qua onderwerpen waar ze mee te maken krijgen.

‘Brug naar de Brugklas’

,,Denk aan groepsdruk, sexting, druk verkeer, maar ook social media”', vertelt jongerenwerker Alex van den Biggelaar van De Tavenu. Hij is een van de drijvende krachten achter ‘Brug naar de Brugklas’, een project dat in 2015 vanuit De Tavenu werd opgestart en inmiddels in meer steden in Brabant navolging krijgt. ,,Kinderen gaan in duo's letterlijk aan elkaar vastgemaakt een rooster volgen dat ze vooraf hebben ontvangen. Ze moeten zorgen dat ze op tijd in de juiste lokalen zijn, dat ze opdrachten goed uitvoeren door samen te werken en dat ze goed opletten tijdens de workshops.”