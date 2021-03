Last onder dwangsom dreigt voor Altenastaete, zorg nog altijd niet op orde

Uit nieuw onderzoek van de IGJ is wederom gebleken dat de geleverde zorg in de Werkendamse vestiging van Altenastaete nog steeds onder de maat is. Op basis van de bevindingen uit het gehele inspectieonderzoek, is de inspectie van oordeel dat Altenastaete de richtlijnen voor kwaliteit en veiligheid niet of onvoldoende naleeft. ,,Hierdoor is sprake van risicovolle zorgverlening’’, schrijft de IGJ.