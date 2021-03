Lastige vraag: welk prijskaartje hang je aan activiteiten die goed zijn voor leefbaarheid?

Even was er 'lichte paniek' in Haarsteeg. Nu is er nieuw elan

27 december HAARSTEEG - Onder de noemer 'Hart voor Haarsteeg' is de afgelopen maanden in dat dorp veel nieuw elan ontstaan. Met als meest opvallende onderdeel: de huur per 1 januari van voormalig partycentrum De Hut, en later zelfs mogelijke koop van het pand. Kortom, het bruist.