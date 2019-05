Leeg hotel in Woudrichem wordt mogelijk omgebouwd tot appartementen

Het is niet uitgesloten dat het al jaren leegstaande hotel aan de Molenstraat in de vesting Woudrichem een woonbestemming krijgt. Het Gorcumse MoVe B.V. wil het namelijk verbouwen om er vier appartementen in te vestigen.

Het hotel, het vroegere postkantoor, is een rijksmonument en momenteel een 'rotte kies' in het straatbeeld. Het staat al heel lang te koop. Omdat het al lang niet meer in gebruik is, is het ernstig in verval geraakt.

De gemeente Woudrichem heeft het pand destijds bestemd tot hotel met restaurant, omdat er toen nauwelijks verblijfsmogelijkheden in de vesting waren. Die zijn er nu wel in de vorm van bed and breakfasts. Om er appartementen van te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

‘Doodzonde’

Het nieuwe initiatief kwam ter sprake in het bewonersplatform MAAS! Frans Verweij en Marianne Mollema van MoVe vertelden bij toeval het pand te hebben ontdekt. Ze vroegen zich af waarom er niets mee gebeurde. ,,Het is doodzonde. We dachten dat er best mogelijkheden zouden zijn.’’

De gemeente reageerde volgens hen wat terughoudend en adviseerde eerst met de buurt te gaan praten. Dat is gebeurd. Met 35 buren en andere inwoners is gesproken. Het merendeel was enthousiast, maar kritiek was er ook.