Leegstand centrum Waalwijk houdt aan: ‘Het publiek klaagt nog steeds’

Heideweg; het klinkt zo idyllisch, maar dat is het absoluut niet

13:15 LOON OP ZAND - Tonny van de Nostrum - van Rooy woont in Loon op Zand pal aan het viaduct. Het verkeer van Midden-Brabantweg dendert er overheen en zorgt voor veel ellende. ,,In huis heb ik er geen last meer van. Dat is opgelost, maar de rust is nooit weergekeerd.” Aan verhuizen denkt ze niet. ,,Loonser dan ik vind je ze niet.”