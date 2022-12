Leerlingen Curio Andel overhandigen 2000 handtekeningen aan provincie

Atletiek­park Sleeuwijk later dan gepland in voorjaar 2023 gereed

Het Atletiekpark Altena in Sleeuwijk is later klaar dan gepland; pas in april 2023. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van Altena bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kan de kunststof-toplaag op de baan dit jaar niet meer worden aangelegd. De belangrijkste gebruikers van het nieuwe park, Altena Road Runners en het Altena College, zijn al op de hoogte.

