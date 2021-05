Leerlingen die zichzélf gaan testen? De rector gelooft er niks van!

Vier windmolens in de polder, het zou zomaar kunnen

22 mei HEDIKHUIZEN - Energiebedrijf RWE wil tussen Hedikhuizen, Haarsteeg en Vlijmen vier windmolens bouwen, met in de toekomst mogelijk ook een zonnepark erbij. Het plan lijkt te passen binnen de voorwaarden die Heusden stelt, maar van een ‘ja’ is zeker nog geen sprake. Pas in het najaar maakt Heusden keuzes, want ook anderen zijn bezig met windplannen.