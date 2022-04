Leerlingen enthousiast toespreken, en dat 31 keer: film Herman in première

,,Ik dacht dat ik hier voor mijn plezier, niet voor huiswerk.” Dat zegt een scholier, zaterdagavond in een nagenoeg volle theaterzaal van De Voorste Venne. Iedereen heeft een enveloppe gekregen, met daarin twee vragenlijsten. Nummer 1 wordt ingevuld, waarbij de mening wordt gevraagd over eenzaamheid. En dat in al zijn gradaties. Ruim een uur later mag de tweede lijst ter hand worden genomen. Wat blijkt: alle items zijn hetzelfde. Dus, zo zou je denken, dat maakt in de antwoorden geen verschil. Een misvatting, want de film, Herman een andere kijk op eenzaamheid, kantelt bij menigeen op sommige aspecten de kijk op dit sociale isolement en hoe daarmee om te gaan.