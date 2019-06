Leerlingen internationale klas exposeren in Kunstencentrum Waalwijk

UPDATE Stamcafé van Michael van Gerwen Den Braai in Vlijmen is niet failliet: ‘We gaan er juist met volle bak weer tegen aan’

15:04 VLIJMEN - Stamgasten van Café Den Braai in Vlijmen hoeven zich geen zorgen te maken. Café Den Braai bv in Vlijmen werd dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch. Maar wie er een pilsje wil gaan drinken kan er gewoon terecht.