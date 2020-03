Leerlingen massaal thuis wegens corona-richtlijn

De RIVM-richtlijn die Brabanders aanraadt om bij griep- of verkoudsheidsachtige verschijnselen thuis te blijven leidt tot veel lege schoolbankjes bij het Dr. Mollercollege en de Walewycmavo in Waalwijk.

,,Van onze 1250 leerlingen zitten er momenteel 296 thuis”, zegt directeur Kees Maas van het Moller. ,,Dat is 24 procent.” Bij de Walewyc Mavo, waarmee zijn school een gebouw deelt, zijn 138 (22 procent) van de 635 scholieren niet naar school gekomen, óf omdat ze ziek zijn, óf omdat ze verschijnselen vertonen die voldoen aan de RIVM-richtlijnen. ,,Het gros van de meldingen is coronagelateerd.”

Uiteraard is een dergelijk verzuimpercentage torenhoog, maar Maas haast zich erbij te zeggen dat het merendeel van de afwezige kids klachten heeft waarmee ze normaal naar school zouden komen. ,,Dit is 1 op 1 een gevolg van de richtlijn van het RIVM. Snotteren en kuchen is normaal in deze tijd van het jaar.”

Niemand daadwerkelijk besmet

Van het lerarenkorps zijn vier leraren ziek, en zeven blijven er thuis in verband met de RIVM-adviezen. ,,Van onze scholen is dus nog niemand besmet met corona.”

Het coronavirus houdt ook de scholen in het basisonderwijs aardig bezig. ,,Die nieuwe richtlijn is begrijpelijk”, zegt Henk van der Pas van scholenstichting Scala, met dertien scholen in Heusden. ,,Wegens het lerarentekort is het normaal al moeilijk om vervanging te krijgen, maar we zouden het hebben gered. Dit is zo uitzonderlijk. Er zijn ook vervangers die nu zelf ervoor kiezen om even niet beschikbaar te zijn.”

Wat doen we met de voorstelling van groep 7?

Om het leed te verdelen probeert het schoolbestuur nu om de beschikbare onderwijzers te spreiden zodat niet steeds dezelfde klas zonder juf of meester zit. ,,Verder krijgen we veel vragen. Gaat de voorstelling van groep 7 nog door? Wat doen we met de luizencontrole. Dilemma's te over.”

Die richtlijn wordt echt serieus genomen

Bij het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel schat directeur Vanja Goossen dat tussen de 15 en de 20 procent van de leerlingen maandag niet in de klas zit. ,,We zijn nog bezig alle gegevens te verwerken.” Hij heeft zeker niet de indruk dat leerlingen het RIVM-advies gebruiken om een extra vrije dag te scoren. ,,We hebben de ouders gevraagd te mailen om te voorkomen dat onze telefooncentrale overbelast raakt. Ik zie dat ouders de richtlijn echt wel serieus nemen, ik lees welke afwegingen ze maken.”

Het Willem Van Oranje College in Waalwijk zit net als het Van Haestrecht op een percentage tussen de 15 en de 20. Ook daar blijft het overgrote deel thuis vanwege de RIVM-richtlijn. ,,Maar we hebben ook een kleine groep die thuisblijft omdat ze in hun thuissituatie iemand hebben met een zwakke gezondheid. Daarmee willen ze geen risico nemen”, zegt directeur Kees Smit.

