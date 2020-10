Leerlingen van Olaf Palmeschool uit Drunen zijn héél even astronaut André Kuipers

DRUNEN - De groepen acht van de Olof Palmeschool uit Drunen maakten gisteren in de Space Buzz een ruimtereis. Voor heel even waren ze zelf astronaut André Kuipers. Inclusief het gevoel van gewichtloosheid

Zo schitterend. En tegelijkertijd o zo kwetsbaar. Dat schoot André Kuipers door het hoofd toen de astronaut in 2004 vanuit de ruimte de aarde zag. Tegelijkertijd besefte hij: we moeten goed voor haar zorgen. Maar op dat vlak heeft de mens heel wat steken laten vallen. Zie klimaatverandering, in oceanen dobbert plastic soep, steeds meer diersoorten verdwijnen.

Om dat te veranderen, moet je de jeugd aanspreken. Immers, zij hebben er belang bij om hun toekomst vorm te geven. Ze zouden hetzelfde moeten ervaren als ik, bedacht Kuipers. Door de voortschrijdende technologische en digitale ontwikkelingen is dat sinds dit jaar mogelijk. Drie jaar is er gewerkt aan software voor de Space Buzz gewerkt om dat plaatje zo levensecht mogelijk in te vullen. Zet een virtual realitybril op, dan ben je een André Kuipers midden in dat universum. Om het plaatje helemaal in te vullen zijn stoelen ontworpen die mee kunnen bewegen en je evenwichtsorganen foppen: je krijgt fysiek het gevoel dat je zweeft.

Lancering uitgesteld

Op 16 maart zouden de drie groepen zeven van de Olof Palmeschool in Drunen een kwartier lang die ruimtereis maken. De lancering werd gecanceld: corona had alle scholen op slot gegooid. Gisteren gingen de kinderen op herhaling, uitgenodigd door een enorme raket op een vrachtwagentrailer.

Quote We werden gelanceerd, vlogen langs sterren en gingen naar de maan. Het was vreemd om te zien dat de aarde rond is Nuria Gorter , Leerlinge

Nuria Gorter (11) vond de spacereis 'heel gaaf'. “We werden gelanceerd, vlogen langs sterren en gingen naar de maan. Het was vreemd om te zien dat de aarde rond is, want daar merk je hier, op de grond, helemaal niks van. Heel mooi." Het was soms een beetje spannend. ,,Het was zó echt, dat ik dacht me vast te moeten houden. Ik ben blij dat ik dit mee heb gemaakt, want je gaat toch nooit naar de ruimte toe?" Behalve als je astronaut wil worden, natuurlijk. ,,Maar ik word juffrouw." Kun je in ieder geval je enthousiasme voor het heelal delen met de klas.

Netjes

Zuinig zijn op de planeet, dat was dus de boodschap Kuipers. Nuria heeft dat gevoel meegekregen. De ruimtereis zal haar gedrag niet per se veranderen. ,,Ik probeer er al netjes mee om te gaan. Alle rommel gaat bij mij in de prullenbak."

Bij de ruimtereis hoort een speciaal lespakket. Dat hadden de kinderen vorig schooljaar al grotendeels behandeld, totdat corona uitbrak. "De Space Buzz is de toegift", zegt Angela Moniharapon, coördinator onderzoekend ontwerpend leren op de Olof Palme. ,,Het was heel erg geslaagd, de kinderen waren enthousiast. Ik heb bij hen echte verwondering gezien. Over hoe mooi de aarde is, en hoe we er nu mee omgaan."