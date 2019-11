Leerlingen van school in Andel raken ernstig gewond bij afsteken van illegaal vuurwerk

Ouders van alle leerlingen kregen donderdag een brief over het ernstige ongeluk. Curio Prinsentuin drukt hen op het hart om vooral met hun kroost over (illegaal) vuurwerk te praten. ,,Er is geen dagelijkse tassencontrole. De politie voert wel jaarlijks op school een kluisjes- en tassencontrole uit. Een afspraak met de politie stond reeds gepland.’’ Ook wordt er in deze tijd van het jaar in de lessen extra aandacht besteed aan de gevaren van vuurwerk.

Geschorst

Het ongeluk vond na schooltijd plaats in Dongen. Het is niet duidelijk of de klasgenoten het vuurwerk ook op school bij zich hadden. ,,Maar wie op school betrapt wordt met vuurwerk, wordt geschorst. De politie wordt altijd ingeschakeld, ook als de school slechts een vermoeden heeft van vuurwerkbezit.’’