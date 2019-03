Leerlingen Waalwijk staan in de les achter een heus spreekgestoelte uit een raadzaal: ‘Je doet zo meer je best’

Snel meer helderheid over rattenpro­bleem in Baardwijk

10:52 WAALWIJK - Hoe groot is de overlast van bruine ratten in de Waalwijkse wijk Baardwijk? Nu de eerste klemmen zijn gezet, moet daar snel meer duidelijkheid over komen. Het bedrijf Correct Ongediertepreventie is ingeschakeld om iets aan het probleem te doen. Het roept bewoners in ieder geval op huishoudelijk afval snel te verwijderen en geen afvalzakken voor de deur te zetten. Ook adviseert het geen voer voor vogels of eenden achter te laten.