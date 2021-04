Leilinden in Andel worden flink aangepakt

ANDEL - Het was voor sommigen wel even schrikken toen onlangs een hovenier de kettingzaag in een aantal leilinden zette. Op de sociale media ging de vraag rond: ze gaan deze bomen die zo karakteristiek voor Andel zijn toch niet kappen?

Nee, de gemeente Altena heeft helemaal niet het plan bomen te verwijderen. Integendeel. Ze krijgen een grote onderhoudsbeurt. 27 slechte bomen vervangen door nieuwe en alle bomen hebben een forse boost gekregen met extra voedingsstof.

Gelijktijdig worden de grindbakken, die voor veel inwoners vanwege het vele onkruid jarenlang een doorn in het oog zijn, vervangen. De afgelopen tijd is geëxperimenteerd hoe deze bakken heringericht kunnen worden. Via een enquête kregen de inwoners gelegenheid zich uit te spreken over een plan het grind te vervangen door een verharding. Dat zag men niet zitten. Uiteindelijk koos de gemeente voor een plan van tuin- en landschapsarchitect Loes Lijmbach uit Wijk en Aalburg.

Het grind wordt verwijderd om plaats te maken voor een beplanting. Een verfraaiing van het straatbeeld. Dat vindt ook Frans Sterrenburg, voorzitter van de dorpsraad. ,,Wat hebben we lang naar een goede oplossing uitgezien. We schaamden ons hoe het er uitzag. Het was één van de eerste onderwerpen die we op de agenda hadden sinds de oprichting van de dorpsraad.”

Toch moest Sterrenburg geduld hebben voordat er actie werd ondernomen. ,,Ik ben het eens nagegaan hoeveel keren we het met de gemeente hebben besproken. Ik kwam uit op 72 keer. We zijn nu tevreden. Blij dat de gemeente uiteindelijk toch gezegd heeft dat er wat moet gebeuren. Als ook de beplanting is aangebracht wordt het een vrolijk gezicht in de Burgemeester van der Schansstraat, Julianastraat en Hoofdgraaf. En nu maar hopen dat ook de bewoners het mooi vinden.”