Lek in waterleiding: Schrevelstraat in Sprang-Capelle onder water

Onrust op Juliana van Stolberg­school; moeten kinderen naar een andere school, een heel eind verderop?

16:28 Het is even wat minder gezellig op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. Door ruimtegebrek zouden leerlingen al dan niet noodgedwongen moeten verkassen naar andere scholen. Ouders zijn een petitie begonnen.