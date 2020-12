Lekker dan, ga als winkelier maar eens die mondkapjesplicht handhaven

Huizen Westwaard in Kaatsheu­vel op duurzaam beton

27 november KAATSHEUVEL Bij de bouw van 19 huurwoningen in Kaatsheuvel gebruikt wooncorporatie Casade voor het eerst circulair beton. Dat is beton gemaakt van materiaal van oude gebouwen. Bij het bouwproject wordt in totaal 110 m3 van dit duurzame beton gebruikt. ,,Daarmee besparen we 16.000 kilo CO2. Om een idee te geven: dat zijn 82.000 autokilometers.”