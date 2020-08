Lekker struinen in tuinen: grijp dit weekend je kans

DE LANGSTRAAT - Tuinliefhebbers kunnen zaterdag en zondag een kijkje nemen in een aantal tuinen in de regio Midden-Brabant, tijdens Open Tuinen. De eigenaren zetten hun deuren van 10.00 tot 17.00 uur open. De toegang is 2,50 euro per persoon per tuin.