Lekker werken in het groen op Steenenburg? Vrijwilligers natuurvereniging gaan het doen

Dat laatste is een beetje afhankelijk van de vraag hoeveel vrijwilligers zich melden. ,,We hebben iemand die de kar wil trekken. En als we een paar mensen hebben, kunnen we beginnen”, aldus Harry Nijënstein, secretaris van de vereniging. Wie de handen uit de mouwen wil steken, kan zich melden bij de natuur- en milieuvereniging. De maximale groepsgrootte is zo'n twintig mensen.

Het gaat in eerste instantie om het beheer van het gemeentelijk groen. In het begin gaat het vooral om het bladvrij houden van de paden, het vrij snoeien van de paden, het weghalen van concurrerende beplanting bij de nieuwe aanplant. Ook wordt de klimop die vanaf de grond de bomen in groeit verwijderd, vooral bij de laanbomen. Op de plaatsen die openvallen planten de vrijwilligers soorten die daar van nature thuishoren. ,,En daarmee de biodiversiteit versterken.” Het hout dat vrijkomt bij de werkzaamheden blijft op het landgoed. Later komen er misschien nog werkzaamheden bij.

Volledig scherm Klimop groeit vanaf de grond in de bomen op Landgoed Steenenburg in Drunen, het voormalige Land van Ooit. © Dik De Joode/bd

Heusden betaalt de NMVH een vrijwilligersvergoeding, zoals ook gebeurt op andere plaatsen waar vrijwilligers namens de vereniging groen onderhouden. Er zijn inmiddels twee werkgroepen Landschapsbeheer, die in principe elke woensdag aan het werk gaan, onder meer aan de Duinweg in Drunen. Nu komt er dus een derde bij.

Rest van het gebied

De NMVH is nog in gesprek met onder anderen Jan Kelders sr., over het eventuele beheer van groen op de grond die hij heeft gekocht of gaat kopen. Kelders heeft ambitieuze plannen voor de bouw van een hoogwaardige medische campus, inclusief research- en ontwikkelcentrum. Dat is vooral gericht op MS en gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Kelders koopt ook het middengebied, inclusief kasteel d’Oultremont, het voormalige Roze Kasteel. In dat middengebied komen ook zo'n 120 (zorg)appartementen en 50 patiowoningen. Aan de zuidkant laat de gemeente Heusden 56 luxe woningen bouwen.