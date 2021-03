Lenka (17) treedt in politieke voetsporen van opa Diel: ‘Mijn ambities liggen op landelijk niveau’

Dé Borkse Bakenboom in Waalwijk is nu echt geveld: einde aan slepende discussie

25 maart WAALWIJK - De Borkse Bakenboom is uit het straatbeeld verdwenen. De ruim 22 meter hoge populier in de Waalwijkse Van Lovenlaan werd donderdag gekapt. Het was een flinke operatie. Het betekent ook meteen het einde van een slepende discussie of de boom nu wel of niet om moest.