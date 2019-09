Leren bierbrouwen van hop bij Liniepadfestival in Giessen

Op verschillende manieren wordt daar deze zaterdag aandacht aan besteed. Dit in samenwerking met de vaste gebruikers van het fort zoals Archeo Altena en Altenatuur. Maar ook Brabants Landschap en VVV Biesboschlinie zijn van de partij. Deze laatste heeft vier wandelingen in het liniegebied ontwikkeld die deze dag worden gepresenteerd. Door er één van te lopen wordt het festival geopend. Een rondje Giessen. "Dat was een mooi rondje", vertelt Woudrichemmer Kees Braat. Ik kwam op plekken, zoals in de Struikwaard, waar ik nog nooit was geweest. Ik loop veel, maar eigenlijk altijd over asfalt. Nu, door de natuur, heb ik dingen gezien die me nog nooit opgevallen waren." De VVV heeft de routes ontwikkeld en op papier gezet vertelt Daphne van Hekken. "Omdat er best veel gewandeld wordt, wilden we in dit deel van de linie, een paar routes uitzetten. "Als men hiernaar toe komt moet je ook wat te bieden hebben. En het mooie van deze routes is dat je een rondje loopt. Dat je weer bij het beginpunt uitkomt."

Bierbrouwen

Bij diverse kraampjes is informatie te krijgen. Over het kweken en oogsten van hop en hoe er bier van gebrouwen wordt. "Het is een heel proces", legt Laurens Groenenberg uit van Brouwerij de Gebalde Vuist uit Nieuwendijk. Altenatuur geeft uitleg over de veranderingen in hert linielandschap. Johan Koekkoek wijst naar drie oude tractoren met daarachter werktuigen waarmee vroeger het land werd bewerkt. "Daarmee werd de grond tot een diepte van 10 tot 15 centimeter bewerkt. Heel ver in het verleden gebeurde dat ook zo met een zogenaamd eergetouw. We moeten terug naar natuur inclusieve landbouw. Van grootschalige monocultuur naar kleinschalige strokenteelt. Met leerlingen van het Altena College is hiermee bij het fort geëxperimenteerd. Dit heeft geresulteerd in de aardappelen waarvan vandaag hier friet gemaakt wordt en in pompoenen waarvan we de soep eten."

Tijdens het festival is een door Hannie Visser geschreven boekje over fort Steurgat gepresenteerd in het bijzijn van bewoners van het fort. Wethouder Roland van Vugt kreeg het eerste exemplaar. Die ging in op de vraag hoe met het liniegebied omgegaan moet worden als het straks werelderfgoed is. "Daar moeten we over gaan nadenken en dan stappen zetten. Erg veel bezoekers kan ten koste gaan van de kenmerken van het gebied."

Volledig scherm Een muziekje draagt bij aan de sfeer op het festival. © Teus Van Tilborg