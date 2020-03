Les Miserables op de boerderij; het kostte De Stuiter best moeite bijzondere plek te vinden

De wind waait heftig om de boerderij. Binnen in de schuur is het kil, maar er is warme koffie en thee. Het is de plek en de ambiance waar toneelvereniging De Stuiter bekendmaakt waar en welk theaterstuk dit jaar opgevoerd wordt.

Elk jaar is dat weer een verrassing. Zal het buiten of binnen zijn en op welk stuk heeft men het oog laten vallen? Zaterdagmiddag werd duidelijk dat het gaat om Les Miserables van Victor Hugo met als locatie de boerderij van de familie Jagtenberg aan de Kooikamp in de polder bij Sleeuwijk. ,,We wilden graag in een oude boerenschuur spelen", vertelt Gerbrand Sterrenburg.

Quote Het is een mooi initiatief om mensen een mooie avond te bezorgen. Ik hoop achteraf te kunnen zeggen: we hebben het leuk gehad Rinie Jagtenberg

,,We dachten die makkelijk te vinden, maar dat viel vies tegen. Na een keer of acht, negen tegen een 'nee' te zijn aangelopen, kwamen we na een tip bij de familie Jagtenberg terecht. En daar bleken we hartelijk welkom te zijn."

Rinie Jagtenberg beaamt het. ,,Mijn motto is verbeter de wereld en begin bij jezelf. Het is een mooi initiatief om mensen een mooie avond te bezorgen. Ik hoop achteraf te kunnen zeggen: we hebben het leuk gehad."

Nieuwe regisseur

Volledig scherm Regisseur en theatermaker Erik Goetjaer. © Teus van Tilborg Tijdens de presentatie werd ook de nieuwe regisseur, Erik Goetjaer (32), voorgesteld. Hij deed zijn toneelopleiding in Tilburg, maar kende De Stuiter niet. Maar na de eerste contacten en het zien van een eerder door hen opgevoerd stuk, had hij een goed gevoel. ,,Locatietheater spreekt mij aan. Ik zie het als een uitdaging. Mij trok ook dat ze zeiden een amateurgezelschap te zijn, maar niet als amateurs gezien willen worden."

Met het wereldberoemde stuk, vooral bekend als musical, verwacht Goetjaer goed uit de voeten te kunnen. Er wordt niet in gezongen. ,,We gaan er een heel eigen vorm aan geven. Om heel bekende elementen in de musical kunnen we niet heen. De hoofdpersoon wordt twintig jaar van zijn leven gevolgd. Heel herkenbaar in de voorstelling is de studentenopstand in Parijs." Hij ziet het al helemaal voor zich als hij de aardappelschuur rondkijkt.

Astrid de Zeeuw is ook weer van de partij. ,,Ik heb een mooie rol. Het is een legendarisch stuk. Een uitdaging om het goed neer te zetten. Ik kijk er echt naar uit."