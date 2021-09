Les van zestig jaar huwelijk: ‘Samen én apart op pad gaan’

RIJSWIJK - ,,We hebben het hartstikke fijn, gaan samen op pad en laten elkaar vrij”, vertelt Dingena Teuling- van Vuuren (80). Na vier jaar verkering met Henk Teuling (84) trouwden ze in 1961. Deze week vierden ze hun 60-jarig jubileum in Rijswijk.

De twee ontmoetten elkaar bij een concert van de Huzaren van Boreel in Waardhuizen. ,,Vroeger knipoogde je een paar keer naar elkaar, raakte je aan de praat en kwam je zo bij elkaar terecht", vertelt Dingena. Op 27 juni 1957 kregen ze verkering en vier jaar later trouwden ze in het gemeentehuis in Woudrichem. Het feest werd bij de bruid thuis gevierd, zoals dat toen ging.

'Niks met koeien'

Henk komt oorspronkelijk uit Dussen en Dingena uit Oudendijk. Nadat ze getrouwd waren, verhuisden ze naar Dussen, naar een oude boerderij.

,,We woonden in het voorstuk van de boerderij, dus we hadden niks met de koeien van doen", vertelt Dingena. Henk werkte eerst in de fruitteelt bij zijn vaders bedrijf en later ging hij in Woudrichem bij Fort Bouw Woningbouw werken.

Vier kinderen

Dingena deed het huishouden en kreeg al gauw kinderen. ,,We hebben vier kinderen gekregen, maar de oudste zoon is helaas overleden", vertelt ze. Inmiddels hebben ze negen kleinkinderen.

Tussen Henk en Dingena was het liefde op het eerste gezicht. ,,Ik vond het meteen een leuke vent en dat is hij nog steeds", lacht Dingena. Ook Henk was meteen verkocht: ,,Het was echt een leuke meid.” Samen gaan ze regelmatig op pad met de auto en ze rommelen graag in huis met z'n tweeën.

Geen geheimen

,,Je moet elkaar de vrijheid gunnen, geen geheimen hebben voor elkaar en samen én apart op stap gaan”, vertelt Dingena. ,,Ik heb het altijd als heel prettig ervaren. We begrijpen elkaar en laten elkaar vrij. Dan gaat het vanzelf, als je maar niet te moeilijk doet.”